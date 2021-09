Oito pessoas são presas por crimes de estupro, homicídio e estelionato no Amazonas

Os suspeitos que foram detidos ficarão à disposição da justiça nas carceragens da 34ª do Careiro Castanho e na 35ª DIP do Careiro da Várzea.

Manaus/AM - Mandados de prisão por crimes de estupro de vulnerável, homicídio, estelionato e por não pagamento de pensão alimentícia, foram cumpridos no interior do Amazonas. As prisões ocorreram entre os dias 10 e 24 de setembro, durante a Operação Las Niñas nos municípios de Careiro da Várzea e Careiro Castanho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.