Venezuelano é preso ao vender drogas em quadra de esportes no Amazonas

Manaus/AM - Após denúncias, policiais civis da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Caapiranga, no interior do Amazonas, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (28), o venezuelano Angel Javier, 24, com maconha tipo skunk, balança de precisão e R$ 170 em espécie, provenientes do tráfico de drogas.

Conforme o delegado Claudenor Medeiros, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias, que indicavam que o venezuelano estava vendendo drogas em uma quadra de esportes.

“Nós nos deslocamos ao endereço para apurar a veracidade da denúncia. Ao chegarmos no local, encontramos o infrator comercializando drogas próximo a uma quadra de esportes. Com ele apreendemos porções de maconha tipo skunk, uma balança de precisão e R$ 170 em espécie, proveniente da venda do material ilícito”, explicou o delegado.

Angel Javier foi autuado por tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.