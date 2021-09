Veja lista de veículos recuperados pela polícia em várias zonas de Manaus

Por volta das 12h20 de ontem (21), durante patrulhamento no cruzamento das avenidas Ramos Ferreira e General Glicério, nas proximidades do Prosamim Mestre Chico, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul, a guarnição da Força Tática recuperou dois veículos, modelos GM Corsa Sedan Premium, de cor preta e placas JXY-1065; e Fiat Palio Fire Flex, de cor vermelha e placas NOS-6150; ambos com restrição de roubo.

