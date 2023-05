Veículos com placas adulteradas são apreendidos em Manaus

“Entre os oito veículos apreendidos, estão quatro carros e quatro motocicletas. Alguns possuíam restrição de furto e roubo, e outros estavam com as placas e chassis adulterados”, disse.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), apreendeu, ao longo da última semana, cerca de oito veículos com procedência ilícita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.