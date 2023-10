Universitário é morto por reclamar de bar sujo no Amazonas

Manaus/AM – Walisson Mendes de Oliveira, 40, conhecido pelo vulgo “Loro”, e José Seabra dos Reis, 28, conhecido por “Top”, foram presos em flagrante suspeitos de matar o universitário Kevin Gonçalves Guimarães, de 28 anos, no município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

O crime ocorreu na segunda-feira (2), na rua Pataquira, no bairro de mesmo nome. Na ocasião, a vítima estava consumindo bebida alcoólica em um bar, de propriedade de Walisson, quando reclamou da falta de higiene no local. A partir disso, desencadeou-se uma discussão.

“A vítima chamou um mototáxi e resolveu sair do estabelecimento, entretanto, foi seguida por Walisson e José, que conduzia outra motocicleta. Eles a alcançaram e Walisson efetuou um disparo de espingarda à queima roupa em Kevin, que morreu no local”, informou a Polícia Civil.

José foi preso na estrada da Vila, bairro Independência, e Walisson na comunidade rural São Domingos, naquele município. Eles responderão por homicídio qualificado.

Kevin era aluno do 1° período do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Santo Antônio do Içá.

Em nota, a UEA lamentou a morte do jovem. “A UEA solidariza-se com a família e amigos do aluno e lamenta essa perda irreparável. Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor em fé e esperança”.