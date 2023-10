Suspeito de matar homem com 14 facadas durante briga é preso no Amazonas

Após o crime, Ener fugiu com a ajuda dos seus familiares, estava escondido em zona rural. Ele foi flagrado caminhando na rua durante um patrulhamento, na segunda-feira (2). Em depoimento, o indivíduo contou que a motivação do crime seria o fato de Lucas estar cometendo crimes e imputando a culpa a ele.

De acordo com a Polícia Civil, Ener incitou a vítima durante uma discussão e, este, por sua vez, reagiu e foi atingido com cerca de 14 golpes de arma branca, desferidos por Ener.

Manaus/AM - Ener Ferreira Mendonça, 30, foi preso suspeito de matar com 14 facadas Lucas Emanoel Dias de Almeida, que tinha 21 anos, durante uma briga. O caso aconteceu no dia 18 de janeiro na rua Petrônio Muniz, bairro Donga Michiles, no município de Maués, no interior do Amazonas.

