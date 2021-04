Troca de tiros termina com adolescente morto e três baleados no Novo Aleixo

Manaus/AM - Um adolescente de 15 anos morreu e três ficaram feridos após serem baleados, na noite desta sexta-feira (2), no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

De acordo com informações iniciais do tenente Daniel Pena, o adolescente e mais um trocaram tiros com dois homens. Eles correram pela rua 64 e tentaram se esconder em uma barbearia, mas o local estava fechado e ambos foram alcançados.

O adolescente, foi atingido com um tiro no pescoço e outro na cabeça, vindo a óbito no local, os outros três ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Platão Araújo. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A polícia vai investigar o caso.