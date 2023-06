Trio rende motorista e faz arrastão em rota do Distrito em Manaus

De acordo com as vítimas, os suspeitos estavam em um carro modelo Gol, placa QZG7G74, e interceptaram a rota nas proximidades do bairro Santa Etelvina, Zona Norte, renderam o motorista e levaram os pertences dos trabalhadores.

Manaus/AM - Três criminosos fizeram um arrastão dentro de uma rota que levava trabalhadores para uma empresa no Distrito Industrial, na Zona Leste, na manhã desta sexta-feira (2). Os suspeitos foram localizados em seguida e chegaram a trocar tiros com a polícia.

