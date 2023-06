Homem morre após trocar tiros com policiais militares em Manaus

A ocorrência foi apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e um mandado de prisão em aberto foi encontrado no nome de Andrew.

Na via, eles atiraram contra os PMs novamente e após a polícia revidar, Andrew foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Platão Araújo, onde foi atendido, mas não resistiu. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, com três munições, quatro balanças de precisão, 85 trouxinhas de drogas, sendo 38 de oxi e 47 de cocaína, além de maconha.

