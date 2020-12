Trio que executou homem na invasão Monte Horebe é preso em Manaus

Manaus/AM - Anderson Souza de Castro, 27, Patrick Melo e Silva, 25, e Saulo Ferreira dos Santos, 23, foram presos na manhã de hoje (23), na Comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. O trio é suspeito de matar Wellison Magno da Silva, 18, e Deivid Martins de Oliveira, 17, no último dia 14.

Conforme o delegado Charles Araújo, Welisson já tinha sido sequestrado e torturado no dia 10, mas a polícia conseguiu encontrá-lo a tempo de evitar a execução. Quatro dias depois, ele havia ido ao bairro Lago Azul junto com amigos para deixar um deles em casa, quando foi surpreendido novamente por um grupo de homens armados.

Eles provocaram um acidente, abriram fogo contra o veículo e mataram Deivid a tiros. Wellison foi sequestrado e levado para a área da antiga invasão Monte Horebe. No local, ele foi torturado e executado a tiros.

O delegado explica que durante as investigações foi descoberto que a motivação do crime teria sido uma dívida que Wellisson tinha com traficantes. Deivid, por sua vez, não teria envolvimento com o mundo crime e foi assassinado apenas por estar na companhia de Welisson no momento da emboscada.

Mesmo com as mortes, o caso continua sob investigação. Os suspeitos presos hoje já passaram por exames de corpo de delito e devem ser encaminhados a um presídio de Manaus.