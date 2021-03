Trio é preso suspeito de furtar carro em estacionamento em Manaus

Manaus/AM - Felipe de Oliveira Auzier, 25, Lucas Silva da Cruz, 24, e Pablo da Silva Brito, 26, foram presos nesta quarta-feira (24) em flagrante pela prática do crime de furto. As prisões ocorreram, por volta de 16h, na Avenida J, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular do 10⁰ DIP, na tarde desta quarta, o trio havia cometido o crime de furto no estacionamento de um supermercado, no bairro Planalto, zona centro-oeste.

“Tivemos ciência do ocorrido por meio de denúncia anônima, e com base nas informações coletadas, iniciamos as diligências e efetuamos a prisão dos três em uma via pública próximo ao local onde ocorreu o fato. Com eles, recuperamos bolsas e documentos que haviam sido subtraídos das vítimas e os aparelhos eletrônicos Chapolin, dispositivo que interrompe sinal de alarme dos veículos”, explicou o delegado.



Segundo a autoridade policial, o trio já havia cometido outros furtos naquela mesma região, em ocasiões distintas, utilizando o Chapolin para destravar as portas dos automóveis das vítimas no momento em que estas desembarcavam de seus veículos em locais comerciais, deixando seus pertences pessoais no interior do carro.



Procedimentos

Felipe, Lucas e Pablo foram presos em flagrante pela prática do crime de furto. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, os indivíduos serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.