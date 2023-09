Trio é preso enquanto roubava e sequestrava motorista de aplicativo em Manaus

No momento da abordagem, os suspeitos estavam com dois revólveres calibre 38, oito munições e três celulares. Todos foram presos e encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo policiais da Força Tática, o trio simulou uma corrida e assim que embarcou, rendeu a vítima. O veículo foi interceptado às 11h, com o apoio do sistema de monitoramento Paredão, que conseguiu localizar o carro Gol, cor vermelha, placa QZK 0H28, na avenida dos Oitis.

