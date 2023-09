Homem é morto e outro é baleado durante ação de criminosos em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como ‘Ivan’, de idade desconhecida, foi morto a tiros por uma dupla de criminosos em uma motocicleta na noite deste domingo (24), na rua Flávio de Moura, bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações repassadas pelos policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), o homem estava em uma esquina da via quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra ele que acabou morrendo no local.

Ainda segundo os policiais, um rapaz que passava no local do momento do tiroteio acabou sendo baleado em uma das pernas e teve que ser encaminhado para um hospital pelos plantonistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os familiares que estavam no local, abalados, não quiseram falar com a equipe de reportagem para evitar qualquer tipo de represália. Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a remoção do corpo e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).