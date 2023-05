Trio é preso com quase 400kg de drogas na tríplice fronteira da Amazônia

A atuação do Comando Conjunto Uiara acontece por meio da cooperação entre as Forças Armadas no combate a crimes na região da tríplice fronteira da Amazônia (Brasil, Colômbia e Peru). O Comando realiza patrulhamentos aéreo, terrestre e naval para o combate a crimes ambientais e crimes relacionados à área de fronteira. Na semana passada, o Comando apreendeu uma embarcação e duas dragas do garimpo ilegal.

