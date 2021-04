Trio é preso com mais de 80 porções de drogas no Amazonas

Os homens foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, para as providências legais.

Os PMs receberam denúncia via 190, informando que os suspeitos estariam comercializando drogas. Após planejar estratégia para capturar o trio, no local de difícil acesso, os policiais conseguiram deter os homens. Com um dele foram encontrados 26 porções de oxi, 66 trouxinhas e sete porções de maconha, além de um celular e uma balança de precisão.

Manaus/AM - Três homens foram presos, neste sábado (17), no município de Lábrea, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

