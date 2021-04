Filho é preso por maus-tratos contra idosa em Manaus

“Ao chegarmos na residência, observamos que todos os ambientes estavam sem higiene e que, no banheiro, havia indícios do manuseio de substâncias entorpecentes. Ao abordarmos o indivíduo, o mesmo confessou o consumo de maconha e alegou que a vítima, sua mãe, sofrera Acidente Vascular Cerebral (AVC)”, disse a delegada.

No local, havia vestígios de fezes no chão e nas paredes, e a vítima, uma idosa de 69 anos, foi encontrada totalmente debilitada física e mentalmente, despida e coberta com um lençol, deitada em um colchão sujo, com sede e sem remédios.

