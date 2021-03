Trio é preso com 31 kg de drogas dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Três homens, com idades entre 25 e 47 anos, foram preso na noite de segunda-feira (08), com cerca de 31 quilos de drogas, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade.

De acordo com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles realizavam patrulhamento de rotina por áreas do Jorge Teixeira, na Ação Saturação, quando, por volta de 22h05, avistaram um veículo modelo Volkswagen Gol, cor branca e placas QZB-3H89, em atitude suspeita na rua 9, da 4ª Etapa do bairro, e procederam à abordagem.

Durante os procedimentos de revista e busca no veículo, que era ocupado por três homens, foram encontrados no porta-malas cinco tabletes com características de entorpecentes, possivelmente maconha.

Qestionados, os suspeitos informaram que havia mais entorpecentes em uma casa localizada na mesma via. Durante buscas no interior do imóvel indicado pelo trio, os militares encontraram outra mala contendo mais drogas, totalizando 25 tabletes de entorpecentes com aspecto de maconha do tipo “skunk”, e com peso de aproximadamente 31 quilos.

Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares, sendo dois iPhone, um LG e dois Motorola; uma balança de precisão; duas maletas; um caderno de anotações do tráfico; e uma maquineta de pagamento eletrônico.

Em razão do flagrante, os três homens, juntamente com o material ilícito apreendido, foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.