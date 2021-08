Trio é preso após cometer diversos arrastões em menos de 24h em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 18 e 25 anos foram presos e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido nesta terça-feira (17), após cometerem arrastões em bairros das zonas centro-sul e oeste da capital. A prisão ocorreu por meio do novo sistema de câmeras de monitoramento.

Com o trio foi apreendido ainda um revólver calibre 32, além do veículo modelo Onix, de cor prata, usado para praticar os crimes. Os três foram presos na avenida Coronel Teixeira, no São Jorge, na zona oeste.

Em um intervalo de menos de 24 horas, o grupo efetuou roubos nos bairros Parque Dez, Parque das Laranjeiras e no Lírio do Vale. A partir da primeira denúncia da população pelo 190, as equipes de Inteligência começaram o levantamento de informações e a análise das câmeras de segurança, até que, por volta das 11h, o veículo suspeito foi localizado circulando pela avenida Boulevard Álvaro Maia em direção ao bairro São Jorge. As equipes da Força Tática foram orientadas a abordar, e efetuaram o flagrante.



“Após serem abordados e no momento da revista pessoal, foi encontrada uma arma de fogo utilizada para os crimes de roubo, além dos celulares que os indivíduos não souberam informar a procedência. Em seguida, eles confessaram a autoria dos crimes”, contou o tenente Higor Jatahy, da Força Comando.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo, roubo e corrupção de menores. O adolescente vai responder por ato análogo ao crime de roubo. Os suspeitos foram levados para audiência de custódia, após os procedimentos cabíveis.

O Cerco Inteligente de Videomonitoramento é um dos projetos do programa “Amazonas mais Seguro”. Serão 500 câmeras para vigiar a cidade em tempo real, além de um sistema tecnológico de processamento de informações e análises de Inteligência.