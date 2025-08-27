   Compartilhe este texto

Trio é preso após assaltar e fazer refém motorista de app em Manaus

27/08/2025 7h51
Manaus/AM- Um motorista de aplicativos foi resgatado pela Rocam enquanto era feito refém por criminosos na Av. Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona leste, na noite dessa segunda-feira (26).

O carro do homem foi tomado de assalto por volta das 20h, por três criminosos, que passaram a fazer arrastões na avenida de Manaus, enquanto mantinham o motorista sob a mira de uma arma.

Contudo, ao passarem por uma viatura na zona leste, os policiais perceberam um dos suspeitos de boné dentro do veículo e achou estranho. Eles decidiram interceptar o carro para averiguar se estava tudo bem, mas os assaltantes empreenderam uma fuga desenfreada pela via.

Ao chegarem na frente do hospital João Lúcio, eles foram alcançados e presos. A vítima foi resgatada e relatou os momentos de terror que viveu sob o domínio do trio.

Eles haviam embarcado no bairro Zumbi, enquanto o motorista se preparava para pegar uma corrida. Um dos acusados já tinha passagem pela polícia e ainda usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão.

