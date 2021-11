Trio é preso ao ser flagrado desmanchando motocicletas roubadas em Manaus

No momento do flagrante, ao menos cinco motos estavam sendo desmontadas para terem as peças revendidas no interior do Amazonas.

A princípio, os agentes da 3° Cicom acreditavam que se tratava apenas de um furto, mas ao chegarem no imóvel, se depararam com o desmanche.

Manaus/AM - Duas mulheres e um homem foram presos na manhã de hoje (29), ao serem flagrados em desmanche clandestino de motocicletas que funcionava no pátio de uma casa alugada no bairro Petrópolis, na Zona Sul.

