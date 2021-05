Três são presos e carro furtado é recuperado em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos pelos crimes de furto e receptação, na noite de sexta-feira (28). Um veículo e um notebook furtados foram recuperados. As prisões e apreensões ocorreram nos bairros Cidade de Deus, na zona norte; e São José 2, na zona leste de Manaus, durante a ação “Pronta Resposta”, da SSP-AM.

O furto do carro modelo Chevrolet Corsa, de cor verde, aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Após o furto, os policiais foram acionados e se deslocaram até o estabelecimento para dar início às investigações em torno do caso.

A equipe policial conseguiu localizar o veículo no bairro Cidade de Deus. No momento da abordagem, um dos suspeitos foi detido. Em seguida, ele entregou o endereço do comparsa que vendeu o notebook que estava dentro do carro para uma assistência técnica no bairro São José 2.

Por volta das 19h, o terceiro envolvido, que comprou o notebook furtado, foi detido por receptação e levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com o aparelho eletrônico. Os outros dois envolvidos, o carro e o dispositivo “chapolin”, usado para furtar o veículo, foram apresentados no 1° DIP.