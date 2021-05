Assassinado no Centro, Mosquito matou primo no ano passado

“A gente já esperava porque ele era ameaçado, apesar de trabalhar, só que a droga né? No ano passado ele matou nosso primo por motivo banal por causa de droga, em julho no ano passado. O motivo desse homicídio foi a vingança desse pessoal”, disse o irmão, que não quis se identificar, afirmando acreditar que a execução do irmão tenha sido em retaliação.

Márcio Pereira da Silva de Souza, 35 , vulgo "Mosquito”, foi assassinado com 5 tiros nas costas na tarde de hoje (29) enquanto bebia em uma distribuidora na avenida Constantino Nery, no Centro.

