Três pessoas são presas durante toque de recolher em Manaus

Em uma das ocorrências, um homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo. Minutos antes de ser preso, ele teria roubado uma mulher no Terminal de Integração 4. Com o suspeito, a equipe do Neot também encontrou uma arma branca. Ele foi conduzido por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Três pessoas foram presas na quarta-feira (04) durante mais uma noite da “Operação pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As prisões ocorreram na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, em uma barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot).

