Três pessoas são brutalmente assassinadas em Chácara no Amazonas

Manaus/AM - Alcilene Pereira de Castro, de 56 anos, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (25), em uma chácara localizada no Portal do Caribe 1, quilômetro 12 da rodovia BR-174. Outros dois homens também foram encontrados mortos nas proximidades do local.

De acordo com a perícia, a mulher foi enforcada com uma corda. Ela estava em uma cama, sem roupas e coberta por um lençol.

O caso, que era inicialmente tratado como feminicídio, mudou para triplo homicídio, após um homem, que era companheiro da vítima, também ser encontrado morto nas proximidades do local. Um outro homem, que seria o caseiro do local, foi encontrado morto metros depois. Ambos estavam com marcas de agressão.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.