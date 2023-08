Foragido da Justiça é preso ao tentar emitir documento em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (25), na sede do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), na Chapada, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com o diretor do IIACM, Mahatma Porto, a prisão ocorreu após as equipes terem identificado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo em nome do suspeito.

Mahatma informou que o homem havia procurado o Instituto para solicitar a emissão do CPF, procedimento realizado em cumprimento ao Decreto da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Durante a checagem do nome do solicitante constataram que havia em nome dele um mandado expedido pela 11ª Vara Criminal de Manaus.

Nesta sexta-feira, ao ter retornado ao IIACM para receber o documento, os policiais lotados na unidade deram cumprimento ao mandado de prisão com apoio de policiais civis do 21°DIP. O homem foi encaminhado à Delegacia do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que dará prosseguimento aos procedimentos policiais cabíveis.

O diretor do IIACM, Mahatma Porto destacou que o procedimento pelo qual o homem foi submetido é aplicado a todos que solicitam a nova Carteira de Identidade Nacional.

"Já estamos com mais de 51 mil documentos impressos até final de julho. Os dados de todos os solicitantes, assim como os documentos, são rigorosamente analisados por servidores da Secretaria de Segurança Pública, demonstrando que o processamento da CIN envolve critérios importantíssimos, como integração e consulta a bancos de dados federais, para a segurança do cidadão individualmente e também para toda a sociedade", afirmou Porto.