Treinador de clube de futebol é preso suspeito de estuprar crianças em Manaus

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu após uma equipe da PM ser abordada por três parentes próximos ao abusador, que pediram para irem até à casa do homem. Ao chegarem ao local, o homem estava com duas crianças, praticamente nu e pronto para cometer o crime no quarto. Crianças que estavam na sala da casa foram questionadas pelos policiais se eram parentes do homem, mas negaram. Ainda, segundo a PM, o homem já tem um histórico por cometer o mesmo crime, além de agressão física a outras pessoas.

