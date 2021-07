Transtornada, mulher esfaqueia companheiro dentro de casa em Manaus

Segundo informações preliminares repassadas para a polícia, durante o jantar, o casal teria se desentendido, e a esposa se armou com uma faca e desferiu golpes no companheiro, que ficou agonizando até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o hospital Platão Araújo, na Zona Leste.

Manaus/AM - Sivaldo S., de 37 anos, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (8), na rua dos Tucanos, no bairro do Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

