Transportando drogas, homem é expulso de lancha e acaba preso no Amazonas

As equipes foram informadas de que o suspeito estava hospedado em uma pousada no Centro da cidade. No local os policiais encontraram e revistaram o homem. Com ele foi encontrada em uma mochila de viagem uma porção com aproximadamente 820 gramas de substância semelhante à maconha tipo skank.

Manaus/AM- A Polícia Militar prendeu em flagrante neste sábado (29), um homem de 28 anos pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu em uma pousada no Centro da cidade de Japurá, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.