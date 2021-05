Mulher descobre traição e exige que marido execute jovem na frente dela

Um casal foi preso por assassinar e atear fogo no corpo de uma jovem de 20 anos, Vitória Luiza da Silva, na cidade de Praia Grande, em São Paulo. A mulher havia descoberto que o marido mantinha um caso extraconjugal com a vítima e exigiu que ele a executasse.

O crime aconteceu no mês de maio e os suspeitos já estavam presos em regime temporário, mas foram denunciados pelo Ministério Público esse fim de semana e tiveram a prisão convertida para preventiva.

Segundo o G1, o MP entende que o crime foi premeditado e por isso, pediu a preventiva deles. No dia do assassinato, Vitoria foi atraída pra uma emboscada preparada pelo casal.

Tudo começou quando a moça teve um relacionamento com o homem de 25 anos, sem saber que ele era casado. A mulher descobriu a traição e chegou a ligar para a jovem para confirmar a história.

Assim que soube do casamento, Vitória rompeu com “namorado”, mas passou a ser perseguida pela mulher. Ela então decidiu exigir a morte da jovem, sob a condição de perdoar o esposo e seguir com o casamento.

O homem aceitou e preparou um plano com a mulher. No dia do crime ele fez contato com Vitória insinuando que havia se separado e que queria encontrar com ela. Vitória aceitou o encontro, mas assim que entrou no carro, se deparou com a esposa.

O casal levou a jovem para longe e em uma área de mata o ex-namorado atirou na cabeça dela na frente da esposa, que fez questão de assistir a tudo. Após o crime, eles lembraram do celular da vítima e resolveram voltar para se livrar dele.

Ao chegar, perceberam que a jovem ainda estava viva e decidiram atear fogo nela. Eles abandonaram o corpo no local. Depoimentos de amigas de Vitória que viram o momento em que o carro do assassino estava na frente da casa dela e pistas colhidas na cena, ajudaram a polícia a chegar no suspeito.

Ele confessou o crime e tentou inocentar a esposa, mas os detalhes foram descobertos durante as investigações.