Traficantes torturam mãe e matam suspeitos de abusar de criança

Uma mulher foi torturada por traficantes após tomar conhecimento dos abusos sexuais que a filha estaria sofrendo por parte do padrasto e por um vizinho, mas não acreditou na menina e ainda obrigou a vítima a denunciar apenas o vizinho. O caso aconteceu no último dia 24 de agosto, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Os suspeitos dos estupros foram executados pelos criminosos.

Segundo o R7, a mulher foi agredida com marteladas nos pés, joelhos e braços. Ela chegou a ser internada em estado grave, mas já recebeu alta.

"A menina não só foi abusada sexualmente duas vezes - pelo padrasto e pelo vizinho - como a mãe não acreditou nela e a torturou para que ela pudesse ir na delegacia acusar apenas o vizinho, e não o padrasto. A garota recebeu chutes, socos, inclusive no rosto, além de martelada na cabeça. Ela só foi salva de uma tragédia maior porque os vizinhos a socorreram", disse o promotor de justiça Sauvei Lai que ofereceu denúncia contra a mãe da criança nesta quarta-feira (16).

A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O caso foi encaminhado para a Dcav (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) e também à DH (Divisão de Homicídios).