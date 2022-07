Traficantes são presos com dinheiro falso em Manaus

De acordo com a Polícia Militar, a dupla ainda tentou fugir, mas foram presos logo em seguida. Com eles foram encontrados porções de maconha, cocaína, além de uma balança de precisão e duas notas falsas de R$ 20.

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos neste domingo (17) na rua Louro Rosa, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Eles estavam com drogas e dinheiro falso.

