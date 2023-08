Traficante é preso com arma e 5 tabletes de drogas no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas prendeu, na noite de quinta-feira (03), um traficante, de 35 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, no município de Beruri, no interior do Amazonas.

‌Por volta das 22h35, a equipe recebeu denúncia relatando que o suspeito estaria vendendo drogas no bairro Santo Antônio. Já no endereço informado, os policiais abordaram o homem e, na revistam foram apreendidas oito trouxinhas de oxi, cinco tabletes de oxi, uma pistola Taurus calibre .380 e dois carregadores do mesmo calibre.

‌O caso foi conduzido à 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Beruri.

‌Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.