Tiroteio entre facções termina com homem morto em área vermelha de Manaus

Segundo a polícia, após o confronto um grupo de criminosos retornou ao local e atirou contra Raimundo. Ele foi atingido com tiros na cabeça e morreu na hora. Ainda conforme a polícia, o confronto entre as organizações criminosas seria por território no tráfico de drogas.

Manaus/AM - Um tiroteio entre facções rivais terminou com a morte de Raimundo de Oliveira Costa, de 55 anos, nesta terça-feira (26), em uma área vermelha do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

