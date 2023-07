Tio e sobrinho que mataram comerciante durante assalto são presos no Amazonas

A polícia confirmou, neste sábado (1º), a prisão de Leonardo Pereira de Souza, 27, e de um adolescente de 15 anos, ambos são tio e sobrinho, acusados de matar o comerciante José de Jesus Martins de Almeida, que tinha 56 anos, em Humaitá, no Amazonas.

As prisões ocorreram na quinta-feira (29) e de acordo com a delegada Wagna Costa, o crime aconteceu no dia 25 de junho. Os autores foram até o comércio da vítima, para roubar e usufruir do dinheiro com bebidas, drogas e festas. Eles entraram no estabelecimento como clientes, mas logo cometeram o latrocínio.

“Leonardo desferiu um golpe com pedaço de madeira na cabeça de José, na sequência, o adolescente pegou uma faca e o golpeou três vezes na região das costas. Após isso eles revistaram o local e pegaram uma bolsa com cerca de R$ 6,6 mil, dois celulares e uma espingarda e fugiram”, explicou Wagna.

Ainda conforme a autoridade policial, eles foram em direção ao rio Madeira, pararam em determinado local e jogaram a bolsa vazia, os smartphones e a espingarda, em seguida, foram usufruir do dinheiro roubado em uma festa.

“Esse crime causou muita comoção e revolta na população, tendo em vista que a vítima era uma pessoa que morava só, trabalhadora, pacata e muito querida por todos da região”, contou a delegada.

Leonardo responderá por latrocínio e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

