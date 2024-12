Tio é preso suspeito de forçar beijo e alisar partes íntimas de sobrinhas de 12 anos em Tonantins

Manaus/AM - Um homem de 47 anos foi preso, nesta terça-feira (10), suspeito de forçar beijo e alisar partes íntimas de sobrinhas de 12 anos, no município de Tonantins, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, da 54ª DIP, as adolescentes apresentaram mudanças no comportamento que foram notadas por seus familiares. Elas então relataram os abusos sofridos, que aconteceram entre os dias 6 de outubro e 18 de novembro deste ano. Imediatamente, a tia e a avó delas foram à delegacia e registraram um Boletim de Ocorrência (BO).

“Na delegacia, as adolescentes passaram por uma escuta especializada com psicóloga. Uma delas relatou que o tio chegou a oferecer dinheiro e, em algumas ocasiões, tentou abusar dela enquanto dormia. Em outra situação, ele a agarrou à força e começou a tocar em seus seios e beijá-la de maneira forçada. Ele só parou quando ela gritou, conseguindo se soltar e sair correndo”, contou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a outra vítima relatou à psicóloga que, em uma ocasião, foi convidada pelo tio a ir à sua casa porque a filha dele gostaria de conversar com ela. Ao chegar lá, ele a beijou e, novamente usando força, tocou em suas partes íntimas. A adolescente, assustada, gritou e saiu correndo de volta para casa.

"As diligências foram realizadas e, com base nas informações obtidas, que evidenciam os atos libidinosos praticados pelo autor, foi solicitada a prisão dele, a qual foi deferida pela Justiça, uma vez que os fatos também configuram o crime de estupro. Agora, as meninas estão recebendo acompanhamento psicológico para ajudá-las a lidar com os traumas enfrentados e continuam sob os cuidados de suas famílias”, finalizou Wellery Aleff.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.