Tia suspeita de matar e enterrar bebê de 2 anos é agredida em presídio em Manaus

Manaus/AM - Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos, foi agredida por detentas em um presídio de Manaus. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (13). Ela está presa desde maio deste ano após confessar à polícia que agrediu até a morte a própria sobrinha, a pequena Lorena Ferreira Rodrigues, de apenas 2 anos, em março de 2022.

De acordo com a polícia, aproximadamente 7 presas se reuniram e espancaram Ana Beatriz até a chegada de agentes penitenciários que intervieram na confusão. Ela foi socorrida, encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito e, em seguida, voltou para o presídio.

Além de Ana Beatriz, o namorado dela, o John Lenon Menezes Maia, também está preso pelo crime. Ainda conforme a polícia, os dois agrediam a sobrinha com frequência e, ao perceberem que ela teria morrido, Jhon teria amarrado o corpo da criança em um lençol e colocado dentro de uma mochila. Ana enterrou o corpo da pequena Lorena no quintal da casa do pai dela, no município de Autazes, no interior do Amazonas.

O crime foi descoberto após o avô de Lorena encontrar o corpo da neta enterrado.