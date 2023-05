Tia confessa morte de bebê em Manaus e dá detalhes chocantes do crime

Manaus/AM - Ana Beatriz Barbosa Guimarães, 20, a mulher suspeita de matar a própria sobrinha, Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, no bairro Compensa, em março de 2022, confessou o crime à polícia e contou com riqueza de detalhes como tudo aconteceu.

“Ela confessou todo o crime e fez um relato muito triste de tudo o que aconteceu. Essa criança estava com o casal há alguns meses, a mãe teria viajado com o novo companheiro e deixou a criança aos cuidados deles e prometeu dar um dinheiro para que eles cuidassem dessa criança que tinha apenas 2 anos de idade”, revela a delegada Joyce Coelho.

Segundo a delegada, Ana afirmou que nesse tempo, ela e o namorado, John Lenon Menezes Maia, 31, agrediam a bebê com frequência e que as surras eram sempre bastante violentas. A mulher disse ainda que no dia do crime, John chegou a bater várias vezes com um esfregão na cabeça da vítima e logo depois, a menina

“Durante alguns meses essa criança passou a sofrer maus-tratos que foram se intensificando. Ela relata episódios de tortura em que ele dava rasteiras na criança, ela caia no chão, batia na cabeça da criança com esfregão e isso é compatível com o traumatismo craniano encontrado na criança”, descreve.

Jhon trabalhava como serviços gerais em um hospital, na ocasião do crime e o esfregão que ele usava para agredir a pequena Lorena, era um dos equipamentos que ele usava no trabalho.

No dia da morte da bebê, Lorena foi espancada tanto pela tia quanto pelo namorado dela. A menina chegou a desmaiar algumas vezes, mas em nenhum momento foi levada ao hospital.

“Ela fala que no dia 22 de março, os dois haviam espancado essa criança e ela passou a desmaiar e acordar, obviamente já em decorrência dessas pancadas que ela vinha recebendo na cabeça. Segundo a tia, ela fez a criança dormir, e ao acordar, por volta das 10h do dia 23, ela percebeu que a criança já estava sem respiração”, diz a delegada.

Ao perceber que a menina havia morrido, Ana se desesperou e entrou em contato com Jhon, que saiu do trabalho e foi imediatamente encontrá-la em casa.

“Ele estava no trabalho, ela ligou para ele e ele foi lá para que os eles em conjunto, decidissem o que fazer com o corpo da criança. Segundo ela, ele próprio amarrou o corpo em um lençol, a criança era muito pequena e ainda estava molinha, e eles colocaram dentro de uma mochila. Quando eles passaram pela ponte do Rio Negro, a ideia dele era atirar essa mochila dentro do rio, mas ela se negou.

A partir daí, ela decidiu ir para a casa do pai, em Autazes, e pegou uma lancha rápida. Ao chegar, Ana passou três dias com o corpo escondido dentro da mochila sem que ninguém percebesse.

Assim que o cadáver começou a cheirar mal, ela decidiu enterrar a sobrinha em uma cova rasa no fundo do quintal. Mas após alguns dias, o cachorro do pai encontrou a criança e desenterrou parte do braço da criança.

O idoso acabou encontrando a neta e o crime foi descoberto. Ana chegou a ser presa por ocultação de cadáver no ano passado e ficou presa por cerca de dois meses, mas depois foi liberada.

Durante todo esse período, ela sustentou a versão de que a sobrinha foi levada com vida para Autazes, mas que estava doente e havia morrido no município.

A mulher contou ainda que se desesperou com a situação e por isso decidiu enterrar a vítima no quintal da casa do pai.

A mesma versão foi apresentada pelo namorado, quando ele se apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos. Logo depois, ele teve a prisão decretada, mas fugiu e segue foragido até hoje.

As investigações em torno do caso continuaram e segundo a delegada, provas já foram encontradas de que a menina já saiu de casa, no bairro Compensa, morta dentro de uma mochila rumo a Autazes.

A tia vai responder pelo crime de tortura, pela morte da criança e pela ocultação do corpo e deve permanecer presa.