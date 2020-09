Taxista que estava desaparecido é encontrado morto

Um taxista, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de casa casa, nesta segunda-feira (14) em Boa Vista. Ele estava desaparecido há dois dias.

De acordo com o Sistema Globo, o dono do condomínio onde o taxista morava estranhou o fato de a vítima não sair do apartamento desde a noite de sábado (12), então decidiu abrir o quarto com a chave reserva e encontrou o homem caído no chão, já em estado de decomposição.

A perícia foi acionada pela PM e afirmou se tratar de uma morte natural.