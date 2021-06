‘Taradão da UPA’ dopava pacientes para cometer estupros em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como John Euder Lima Gomes, o ‘Taradão da UPA’, de 26 anos, foi preso em casa, no bairro Coroado, Zona Leste, após dopar e abusar sexualmente de duas mulheres, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, na Zona Oeste da capital.

De acordo com a titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Kelene Passos, o homem atuava como técnico de enfermagem e quando ficava sozinho com as vítima cometia os crimes. “Houve duas ocorrências distintas. A primeira no dia 31 de outubro do ano passado e a mais recente no último dia 31. Segundo relatos das vítimas, o homem agiu de maneira semelhante nos dois casos”, disse.

As mulheres informaram que chegaram à unidade de saúde buscando por atendimento médico e, quando ficavam sozinhas com ele, o suspeito se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para praticar os atos libidinosos. “Ele aplicava um certo medicamento, dopava as mulheres, fazendo-as dormir por alguns instantes e praticava o ato“, completou.

As vítimas reconheceram o homem e a delegada pediu pelo mandado de prisão de John, que foi expedido no dia 22 deste mês, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos.

O ‘Taradão da UPA’ deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, levando em conta o estado em que as vítimas se encontravam na ocasião. Ele passará por procedimentos de triagem e ficará à disposição da Justiça.