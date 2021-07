Suspeitos fogem da polícia e abandonam 1,5 kg de drogas em Manaus

“Ao empreenderem fuga, os indivíduos deixaram cair alguns materiais que foram apreendidos pelas nossas equipes. Ainda não identificamos quem são essas pessoas, mas as investigações em torno do caso continuam, para que sejam identificados”, ressaltou o delegado.

De acordo com o delegado Mário Paulo Teles, titular do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes policiais estavam realizando diligências, momento em que avistaram cerca de dez pessoas comercializando drogas. Segundo Teles, ao perceberem a chegada dos policiais, todos fugiram por uma área de mata, que fica próxima a um igarapé.

