Suspeitos de roubar casa de idoso são presos em Manaus

Manaus/AM - Andrei de Souza, 30, e Diogo de Oliveira Dantas, 32, foram presos nesta quinta-feira (18), por volta das 10h30, por suspeita de roubo qualificado praticado no dia 11 de novembro de 2022, no bairro Compensa, zona oeste, mesmo local onde ocorreram as prisões.

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a dupla, juntamente com outros dois suspeitos, invadiu a casa de um idoso de 69 anos, rendeu, amarrou e roubou uma televisão de 75 polegadas, aparelhos celulares e outros objetos.

Ainda conforme o delegado, um dos comparsas foi identificado como Ian Carlos de Souza Nascimento, preso no dia 26 de dezembro de 2022, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por envolvimento em um homicídio.

O quarto envolvido ainda não foi identificado, porém, os policiais civis do 8º DIP continuam com as investigações para identificá-lo.

“Um dia após a ocorrência, os infratores foram presos por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em posse de um carro Hyundai HB20, roubado momentos antes do crime ocorrido na residência do idoso. Entretanto, como eles ainda não haviam sido identificados como autores do roubo, foram liberados em audiência de custódia”, disse.

O delegado informou que Diogo já tem uma extensa ficha criminal, e Andrei é investigado por um possível roubo ocorrido no dia 5 de janeiro deste ano, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Compensa, zona oeste.

Andrei e Diogo responderão por roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e ficarão à disposição da Justiça.