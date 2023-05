Ataque de dupla contra facção rival termina com dois presos em Manaus

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo no fim da tarde para atendimento médico e em seguida serão apresentados, juntamente com o material apreendido, no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com a chegada da polícia, criminosos fugiram em barcos, sendo perseguidos pelos policiais em lanchas. Nas margens do lago Aleixo, houve confronto entre os policiais e criminosos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.