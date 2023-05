Suspeitos de roubar arma de comerciante são presos em Manaus; vídeo https://t.co/skmQ6UR3fY pic.twitter.com/xjXElz9aQr — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 22, 2023

Manaus/AM - Dois homens identificados como Mayk Pereira da Cunha, de 26 anos, e Altair Cavalcante Conceição Junior, de 21 anos, foram presos por suspeita de um roubo de uma pistola, celulares e dinheiro de comerciantes. O crime ocorreu no dia 16 de março deste ano, na rua Ovídio Gomes, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos chegaram em um carro, modelo Gol, de cor branca, e anunciaram o assalto. Eles renderam o dono do estabelecimento e depois fugiram.

“As imagens do fato circularam amplamente nas redes sociais e a nossa equipe do 10° DIP notificou as vítimas a comparecerem na delegacia para maiores esclarecimentos. Em posse das informações, conseguimos identificar os suspeitos, e no dia 27 de março, foi verificado que eles haviam sido presos em flagrante por tráfico de drogas em outra delegacia da cidade”, explicou Mafra.

Ainda de acordo com o delegado, a justiça determinou a prisão preventiva e foi cumprida no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM). Ambos ficarão à disposição da Justiça.