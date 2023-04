Suspeitos de matar professor em Manaus revelam motivação do crime

Manaus/AM - Bruno Freire da Silva, 21, Diego Lima da Rocha, 21, Matheus do Nascimento de Lucena, 19, e Ramon Freire da Silva, 21, foram presos suspeitos de assassinar o professor Eraldo Libório, no bairro Santa Etelvina, na zona norte. A motivação do crime foi latrocínio, segundo a Polícia Civil.

O delegado Ricardo Cunha contou durante uma coletiva realizada na manhã de hoje (18), que dois acusados conheciam a vítima e estavam bebendo com ele em um bar no bairro Cidade Nova, horas antes do crime, mas a bebedeira terminou em discussão.

“Na companhia desses dois nacionais, ele passa 18 minutos dentro do bar, ele tem uma certa discussão com aqueles indivíduos (...) Conseguimos identificar essas duas pessoas que são o Bruno e o Diego, dois jovens de 21 anos, que conheceram o professor naquela semana, estavam trocando mensagens e combinando de sair. Naquela noite eles conseguiram concretizar esse crime”, diz Ricardo.

O delegado disse ainda que após a identificação, Bruno e Diego foram localizados e presos e confessaram que mataram a vítima para roubar pertences pessoais dele. Para isso, eles contaram com a ajuda de Matheus e Ramon, que é irmão gêmeo de Bruno.

“Eles estavam em um bar e ele (Eraldo) estava bebendo desde cedo (...) O fato é que o crime foi motivado para roubar o professor, levar o carro dele do professor e os seus pertences mais valorosos, Ele tinha ali um telefone de última geração, cordões e pulseiras de ouro, uma aliança de ouro. Eles confessam o crime”, relata o delegado.

Para a polícia, muitos detalhes ainda precisam ser esclarecidos no decorrer da investigação, mas o delegado Ricardo Cunha deixa claro que os acusados não são ex-alunos do professor.

Eles o conheceram em uma ocasião recente e decidiram matá-lo com o objetivo de roubá-lo. Na ação foram levados um iPhone 13, joias e o carro.