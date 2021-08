Suspeitos de matar jovem e colocar corpo em mala são procurados em Manaus

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima desapareceu no dia 11 de fevereiro, ocasião em que informou que iria até a casa de uma mulher conhecida como Luciana. No dia seguinte, Iglisson foi encontrado morto dentro de uma mala com sinais de agressão física e mutilação.

Manaus/AM - “Erick Jogador” e “Playboy” estão sendo procurados suspeitos pela morte de Iglisson Lorran Santos, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste

