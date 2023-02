Suspeitos de integrar facção criminosa são presos com armas e drogas em Manaus

Durante as prisões, foram apreendidos quase 900g de drogas do tipo maconha, oxi, cocaína, R$ 846 reais, 11 frações de LSD, três balanças de precisão, uma arma de fogo e uma moto.

"Os próprios moradores fizeram as denúncias, por conta das ameaças que eram feitas por esse traficantes. O líder dessa quadrilha, o Yuri, conseguiu escapar, mas prendemos sua companheira (Roseane), que era responsável pela contabilidade do tráfico" explicou o Comandante do CPA Leste, o Tenente-coronel Márcio Leite.

