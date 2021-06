Suspeitos de envolvimento em ataques do CV são presos no Amazonas

Manaus/AM - Dois supostos traficantes foram presos na tarde desta quinta-feira (10), denunciados pela população, por participarem dos ataques criminosos registrados em Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), no fim de semana. Portando três armas de fogo, munições, porções de entorpecentes e galões de combustível, a dupla foi flagranteada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



Com a ação policial, subiu para 44 o número de presos por participação dos ataques criminosos registrados no estado, com acontecimentos em Manaus e outras nove cidades.



A prisão foi efetuada pelos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que estão em operação de reforço policial na cidade da Região Metropolitana de Manaus, desde segunda-feira (07/06). É a terceira prisão de envolvidos nos ataques criminosos no Careiro Castanho, que teve focos de incêndio em sete prédios públicos e um veículo particular.



De acordo com o relatório de ocorrências da Rocam, a prisão aconteceu na Rua Jacamim, bairro Novo, por volta das 17h30. Denúncia recebida pelas equipes policiais indicava que dois criminosos de uma facção criminosa estavam em posse de armas de fogo e drogas no endereço. A dupla com extensa ficha policial tinha participado dos ataques e estava escondida.



Com os infratores, os policiais militares localizaram duas espingardas e uma pistola 9 milímetros, de fabricação caseira. Além disso, foram apreendidas mais de 130 porções de cocaína e maconha, balanças de precisão, munições e galões de combustível.



Os infratores possuem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Eles foram apresentados ao 34°DIP para os procedimentos cabíveis.



Número de Prisões:



Amazonas: 44 prisões e 2 apreensões



Manaus: 23 adultos presos



Interior: 21 adultos presos e 2 adolescentes apreendidos



Entre esses, cinco líderes de organização criminosa, suspeitos de ordenar os ataques em Manaus e no interior.



Prisões por Município:

Manaus: 23 presos

Carauari: 13 presos

Rio Preto da Eva: 1 preso e 2 apreendidos

Careiro da Várzea: 1 preso

Careiro Castanho: 3 presos

Iranduba: 2 presos

Itapiranga: 1 preso