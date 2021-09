Suspeitos de ataques criminosos em Iranduba são presos com armas

Em razão do flagrante, os dois indivíduos foram conduzidos, juntamente com o armamento e demais materiais apreendidos, para a delegacia de Iranduba, para a conclusão dos procedimentos legais.

A ação ocorreu por volta das 7h25 de hoje, após abordagem a um veículo modelo Fiat Palio, de cor prata e placas OAK-0347, no qual dois indivíduos em atitude suspeita circulavam na avenida Nova Veneza. Durante revista no carro, os policiais militares na viatura 9930 encontraram, sob o banco do passageiro, um revólver calibre 38, marca Rossi e numeração J137106 com três munições intactas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.