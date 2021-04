Suspeitos de assassinato são presos em diferentes bairros de Manaus

Dois homens foram presos na última quarta-feira (21), por homicídios em diferentes ocasiões de Manaus.

Na primeira ação, a polícia deteve um homem de 18 anos, no beco São José, bairro Compensa. A PM havia sido alertada de que dois homens haviam fugido do local de um homicídio, ocorrido horas antes na Zona Leste. Após denúncia, a equipe se deparou com o suspeito, que tentou fugir ao avistar a viatura, sendo no entanto alcançado e detido.

Com ele, foram encontradas com ele quatro munições deflagradas. O suspeito confessou logo após participação no homicídio e disse que a arma usada no crime estava na casa dele, nas imediações, para onde os militares se dirigiram e onde encontraram um revólver calibre 38 com duas munições intactas. O jovem foi conduzido para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado ainda que tinha três passagens por tráfico de drogas.

Em outro ponto da capital, por volta das 20h, a polícia prendeu um homem de 38 anos, após denúncia informando sobre uma briga de casal, na rua São Gabriel, bairro Novo Israel, Zona Norte. A guarnição foi até o local e, após conversa com o casal, o suspeito confessou que a discussão na verdade ocorrera após ele e seu parceiro terem matado um homem na Zona Leste, mais cedo no mesmo dia. Após confirmação do fato, o homem foi detido e encaminhado até o 1º DIP.