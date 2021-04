Polícia recupera 14 veículos roubados durante o feriado em Manaus

A equipe policial da 27ª Cicom recuperou uma motocicleta modelo Honda Fan de cor vermelha, sem placa, durante patrulhamento na avenida Camapuã, no bairro Novo Aleixo, na noite de quarta-feira (21/04), durante abordagem ao condutor, um homem de 30 anos. Em consulta pelo número do chassi, a guarnição constatou que a moto era roubada, tendo a placa OAL-8397. O nome do suspeito também foi consultado junto ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), onde foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto por roubo em desfavor dele. O homem foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O carro Chevrolet Prisma, de cor prata e placa NDP-9H37, foi apreendido na rua Comandante Waldir Bastos, no conjunto Santos Dumont, sendo conduzido por um adolescente de 15 anos. Momentos depois, os policiais foram informados que os outros dois infratores haviam roubado outro carro, modelo Nissan March, de cor cinza e placa PHH-5412, que foi localizado na travessa Santo Antônio, no bairro Alvorada.

Na zona centro-oeste de Manaus, por volta das 19h da terça-feira, policiais militares das 10ª e 17ª Cicoms resgataram dois veículos roubados, no bairro da Paz. As equipes foram informadas que três indivíduos teriam se passado por passageiros e roubado o veículo de um motorista de aplicativo, além dos pertences e da renda da vítima.

Manaus/AM - A Polícia Militar recuperou 14 veículos com restrição de roubo, em ações realizadas em todas as zonas da capital amazonense, entre a terça (20) e a quarta-feira (21).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.